"È un'operazione legata al fatto di Vrsaljko e di conseguenza quella casella andava riempita. Adesso Vrsaljko sta verificando il da farsi con l'Inter e con l'Atletico, visto che ne detengono il cartellino". Spalletti spiega senza mezzi termini in conferenza stampa la decisione di ingaggiare Cedric Soares, confermando le sensazioni che già da diverse settimane si captavano dalle parti di Appiano Gentile. Troppi dubbi sulle condizioni di Sime Vrsaljko e su quel ginocchio sinistro che fin dai mondiali non gli dà tregua: un'iniziale distorsione al legamento collaterale mediale, il riacutizzarsi del problema con la Nations League a settembre e tanti fastidi che hanno condizionato la sua prima parte della stagione, senza dare segnali di una guarigione completa. Per questo, come ha potuto apprendere Calciomercato.com, trovano conferma le indiscrezioni sul possibile intervento chirurgico per risolvere i problemi: le terapie conservative non hanno dato frutto, il giocatore è sempre più orientato verso l'operazione per provare a rimettere definitivamente in sesto il ginocchio malandato.



INTER-ATLETICO, SI TRATTA - Vrsaljko verso l'intervento, questo costringe Inter e Atletico Madrid a riaprire un dialogo per stabilire il da farsi. Se il riscatto al termine della stagione (fissato a 17,5 milioni di euro) appare ormai uno scenario sempre più remoto e non concretizzabile, sul tavolo delle discussioni ci sono i 6,5 milioni versati dai nerazzurri ai Colchoneros per il prestito oneroso: l'idea di Ausilio e Marotta è di strappare una sorta di sconto su questa cifra, con il giocatore che resterebbe formalmente del club milanese fino al termine della stagione, andando così incontro alle intenzioni degli spagnoli. Entro qualche giorno, lunedì probabile deadline, arriverà la decisione definitiva sull'intervento di Vrsaljko e contestualmente Inter e Atletico Madrid stabiliranno il da farsi per il percorso di recupero e per i milioni della spesa per il prestito.