Già ai tempi del Sassuolo, quando spiccò il volo alla corte di, il terzino croato aveva mostrato in Italia tutte le sue potenzialità. I due anni in Spagna, poi, - il primo difficile, il secondo in crescendo e culminato con la vittoria dell'Europa League - lo hanno temprato ulteriormente. Ha respirato Cholismo. Adesso. Ed è naturale pensare al ruolo svolto dai suoi connazionaliin questa vicenda. Un Mondiale così può spostare tanto. Ma anche il mercato ambizioso dei nerazzurri sposta.Eppure tutti noi abbiamo ancora negli occhi lo. Sarà perché parlare di Vrsaljko significa eminentemente parlare di cross. DiBisognerebbe però, quando trattiamo in generale di cross e segnatamente di Vrsaljko crossatore, non tralasciare mai laNel caso riportato sopra sono i suoi a fare la differenza: per non essere stucchevole non ho immortalato in sequenza il primo controllo di coscia (orientato) e il secondo tocco preliminare, ma vi posso assicurare che la velocità di esecuzione dei tre gesti è qualcosa di veramente notevole. E- Prendendo come riferimento solo e soltanto gli ultimi quattro campionati, dunque escludendo le coppe, balza all'occhio una costante: tranne nel 2016/2017,Si è specializzato. E se in Emilia si ricordano ancora le traiettorie nitide dei suoi cross, per lo più aeree, in Spagna hanno apprezzato prevalentemente la variante rasoterra. Tutti e quattro gli assist stagionali, in Liga, sono stati concepiti e realizzati così. Il motivo si può forse rintracciare nel cambio di modulo,Eccolo, qui sotto, contro quella del Betis: la difesa al momento del cross è praticamente in linea col crossatore, le marcature sono strette, così Vrsaljko decide di mirare allo spazio che separa i propri compagni in corsa dal portiere avversario. Segnerà addirittura Saul.- Dicevamo del cambio di modulo seguito al cambio di maglia. Se al Sassuolo Vrsaljko, arrivato sul fondo, poteva contare tendenzialmente sulla presenza in area del centravanti, dell'esterno e della mezzala opposta, nell'Atletico di Simeone oltre ai primi due si aggiungeva la seconda punta, ovvero. Dunque un giocatore che ama i rimorchi, e che sa sfruttare benissimo la zona dischetto. Sotto vediamo una situazione tipo contro l'Alaves. L'assist di Vrsaljko contro l'Alaves, poco prima del gol diQui sopra ancora una volta il terzino croato punisce una difesa fin troppo allineata a lui. Guarda di là da essa eVale la pena ricordare anche il suo terzo assist stagionale, quello contro il Getafe. Per il fatto che rimanda a una lettura opposta.. Lo spazio pericoloso era al di qua.- Un altro dei motivi per cui Vrsaljko può arrivare a Milano èSi citano giustamente gli amici e connazionali Brozovic e Perisic, ma Politano? In fondo è con lui che il terzino andrebbe a formare la- Scartiamo al momento l'ipotesiSanno essere entrambi molto offensivi, ma in maniera diversa., come dimostra questo bel gol contro lo Stoke City.O questo splendido, quando giocava ancora nel Torino.Eppure, dicevamo. A parte l'exploit del 2016/2017 (ne fece 5 in Serie A), è dal 2014 che fa un solo assist a stagione (escluse le coppe). In compenso,Dunque? L'impressione è che