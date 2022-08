, ex di, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del big match dell'"Sarà una partita indecifrabile. La Juve ha grandi giocatori, però la Roma si è rinforzata tanto e può mettere in difficoltà chiunque"."Tridente da sogno? A parte Zaniolo, Abraham ha dimostrato di essere forte. E Dybala è il giocatore che può fare la differenza. Le sue giocate faranno impazzire tutti"."E’ difficile trovare una favorita. Milan e Inter sono forti, la Juve è la Juve. Roma e Napoli possono mettere i bastoni tra le ruote a tutti"."Lo invidio, mi sarebbe piaciuto lavorare con José. Contro la sua Inter, pareva di avere davanti un carrarmato: quel gruppo era forte psicologicamente, tutti davano il 100%. Solo lui poteva riportare un entusiasmo simile in città. Ha conquistato un trofeo, che a Roma mancava da tanti anni. E non si vince mai per caso"."I conti si fanno a fine stagione. La Juve ha speso 70 milioni per comprarlo: il prezzo del cartellino dimostra il valore del giocatore. Dusan si impegna e si muove già come un big. In più, i bianconeri hanno preso Kostic e Di Maria. Sono due grandi calciatori e hanno tanti assist nelle gambe. Vlahovic ne potrà approfittare"."Chissà. Adesso voglio fare esperienza, l’anno prossimo vorrei prendere il patentino UEFA Pro, poi vedremo cosa succede. Ho tanta voglia di imparare e mi piacerebbe tornare in Italia: mi manca la famiglia, che non ha potuto seguirmi in questa avventura".