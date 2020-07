Intervista dell'attaccante montenegrino Mirko Vucinic al Corriere dello Sport: "Il coronvirus mi ha spaventato, ero in Montenegro, avevo la febbre a 38,2. Poi mi è calata, ma ho fatto il tampone: era positivo. Non l'ho presa bene, non avevo sintomi così gravi eppure mi hanno ricoverato in ospedale nel reparto Covid per tre giorni. Ho poi fatto la quarantena, dopo altri 12 giorni ho rifatto il tampone ed era negativo. Futuro? Sto studiando per diventare allenatore. Juve? E' sempre la Juve, vince da anni in Italia, ma crediate che sia scontato. Non esiste una squadra che vince per mancanza di avversari. Roma? Le auguro il meglio. Spero che arrivi presto una proprietà ricca che possa riportare la squadra in alto, dove merita di stare".