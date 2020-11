, ti offre una nuova incredibile possibilità:Sei un osservatore di calcio o un ex calciatore o, semplicemente, un grande appassionato di calcio?al termine del quale potrai decidere se collaborare direttamente con la nostra agenzia o con altri procuratori. Ricordati che per lavorare con un procuratore sportivo non ti puoi improvvisare: devi conoscere i meccanismi normativi del calcio giovanile e di quello professionistico. Non basta saper individuare le potenzialità di un giovane calciatore per diventare una preziosa risorsa di un procuratore:Avvocato e autore di testi giuridici, ha conseguito nel 2001 la licenza per esercitare l’attività di agente dei calciatori. Esperto di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo del calcio, è specializzato nella gestione sportiva dei giovani calciatori e organizza corsi per aspiranti procuratori e osservatori. Ha scritto diversi libri, tra i quali ricordiamo i fortunati “Mollo tutto e divento procuratore sportivo. Il manuale per lavorare nel calcio” (Mursia) e “I segreti dell’osservatore di calcio” (Mursia). E’ editorialista sul sito www.calciomercato.com con la rubrica “Lettere a un procuratore” attraverso la quale risponde ai tanti interrogativi posti dai genitori dei giovani calciatori.– assistenza di un giovane calciatore– la comunicazione con i genitori dei calciatori– come si creano i contatti nel calcio– cosa sapere sui tesseramenti, vincoli, svincoli, premi di preparazione– contratti dei calciatori, individuali e collettivi– normativa nazionale sui trasferimenti dei giovani calciatori e dei professionisti– normativa internazionale sui trasferimenti dei calciatori, giovani e professionisti– calcoli sull’indennità di formazione– strategie comunicative con i dirigenti– regole deontologiche nei rapporti con gli addetti ai lavori– contratto di collaborazione con un procuratore sportivoSaranno inviate a tutti le istruzioni per il collegamento in video-conferenza! Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, un tablet o con un pc!Quanto dura il corso?Dalle ore 10 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14).Cosa ti verrà rilasciato?Sarà inviato a tutti l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (via posta ordinaria) + dispensa con gli argomenti trattati (via email) il giorno stesso del corso + contratto di collaborazione annuale (via email).Qual è l’obiettivo del nostro workshop?Creare una nuova figura professionale che possa essere realmente di ausilio a un procuratore sportivo o a un’agenzia di procuratori.