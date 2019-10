Lati offre una nuova incredibile possibilità:Sei un osservatore di calcio o un ex calciatore o, semplicemente, un grande appassionato di calcio?Ti piacerebbe collaborare con un procuratore?al termine del quale potrai decidere se collaborare direttamente con la nostra agenzia o con altri procuratori. Ricordati che per lavorare con un procuratore sportivo non ti puoi improvvisare: devi conoscere i meccanismi normativi del calcio giovanile e di quello professionistico. Non basta saper individuare le potenzialità di un giovane calciatore per diventare una preziosa risorsa di un procuratore:assistenza di un giovane calciatorela comunicazione con i genitori dei calciatoricome si creano i contatti nel calciocosa sapere sui tesseramenti, vincoli, svincoli, premi di preparazionecontratti dei calciatori, individuali e collettivinormativa nazionale sui trasferimenti dei giovani calciatori e dei professionistinormativa internazionale sui trasferimenti dei calciatori, giovani e professionisticalcoli sull’indennità di formazionestrategie comunicative con i dirigentiregole deontologiche nei rapporti con gli addetti ai lavoricontratto di collaborazione con un procuratore sportivo: potrai firmarlo con noi il giorno stesso del corso!Ti verrà rilasciata un’utile dispensa sui temi trattati con normative aggiornate!Qual è l’obiettivo del nostro workshop?Creare una nuova figura professionale che possa essere realmente di ausilio a un procuratore sportivo o a un’agenzia di procuratori.P.S. I PROGRAMMA DEI CORSI SONO GLI STESSI, CAMBIANO SOLO LE DATE E I LUOGHI!