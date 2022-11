Sei un osservatore di calcio o un ex calciatore o, semplicemente, un grande appassionato di calcio? E' stato ideato qualcosa per TE!ti offre una nuova incredibile possibilità:Il corso verterà, in due intense giornate di studio (compresa l’osservazione insieme di una partita di calcio), su questi temi:– l’identikit dello scout dell’Agente Sportivo e come proporsi per collaborare con lui– i campionati da seguire– il “TIC” del calciatore (un particolare parametro di valutazione tutto da scoprire!) e come scrivere una relazione per un Agente– le informazioni sul calciatore– cosa sapere sui tesseramenti, vincoli, svincoli, premi di preparazione– contratti dei calciatori, individuali e collettivi– normativa nazionale sui trasferimenti dei giovani calciatori e dei professionisti– normativa internazionale sui trasferimenti dei calciatori, giovani e professionisti– calcoli sull’indennità di formazione– regole deontologiche nei rapporti con gli addetti ai lavoriVerrà rilasciata un’utile dispensa di 50 pagine sui temi trattati.Spiegare come uno SCOUT possa essere realmente di ausilio a un Agente Sportivo.Max iscritti: 20Non è richiesto un titolo di studio particolare né ci sono limiti di età.