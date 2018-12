E a renderlo noto è un quotidiano maltese, nella sezione degli annunci economici. Sembra uno scherzo, e sulle prime anche noi avevamo pensato che tale fosse., e inoltre la nostra immediata verifica ha permesso di scoprire che al numero di telefono indicato nell'annuncio corrispondono delle società reali e un intermediario ben identificabile. Ma andiamo a illustrare i dettagli.Lo scorso 24 dicembre, vigilia di Natale, nello spaziodel quotidiano Times of Malta viene inserito un curioso annuncio:L'annuncio, che potete rintracciare cliccando qui , digitando nella maschera di ricerca la stringa “serie b” si conclude specificando che è ammesso il ruolo di intermediari e aggiungendo un numero di telefono maltese da chiamare per ottenere ulteriori informazioni.A quel numero di telefono ha risposto un signore che si è qualificato come l'avvocato Carl. I cui successivi messaggi di WhatsApp sono corredati da una serie di riferimenti professionali. Il profilo Linkedin ne presenta immediatamente i campi d'interesse: Real Estate, Investimenti e Calcio. La società cui fanno capo le sue attività, e di cui è proprietario nonché fondatore, è denominata 77 Great Estates e ha sede a Sliema. A 77 Great Estates è connessa la 77 Attackers, una società di servizi a beneficio di soggetti che operano nel mondo del calcio . Quest'ultima è inserita in un vasto network di agenti e agenzie denominato Football Agency Network Convinto di parlare con un possibile acquirente-investitore,ci ha inviato lo schema di un accordo di riservatezza,. In fondo al foglio, e accanto al nome di, si legge il medesimo numero di telefono inserito nell'annuncio di Times of Malta. Qualora avesse ricevuto compilato lo schema per l'accordo di riservatezza,; e infine ha sottolineato che le spese per la gestione dello, che, ammontano a 120 mila euro annui.Questo è quanto.Ma ci aspettiamo pure che altri soggetti, di ben altro peso politico rispetto a Calciomercato.com, intervengano per fare la massima chiarezza sulla vicenda. Due su tutti:I presidenti Gabrielee Maurobattano un colpo. E anche rapidamente. Ché se davvero un club professionistico del nostro calcio può essere messo in vendita con un annuncio in stile Bric a Brac, e per di più attraverso le pagine di un quotidiano maltese, significa che qualsiasi tentativo di restituire credibilità al movimento è destinato a naufragare nel ridicolo.@pippoevai