Tutto fatto, andrà al Tottenham.che per portarlo in Inghilterra hanno battuto la concorrenza delle big del calcio europeo, tra le quali Manchester City, Paris Saint-Germain e, ma i costi esorbitanti hanno fermato sul nascere ogni tipo di trattativa. L'ex dirigente rossonero non se l'è sentita di approfondire, a differenza del Tottenham che dopo un lungo corteggiamento (anche da parte dell'allenatore Postecoglu, che già lo voleva al Celtic) l'ha convinto a scegliere Londra.davanti a Nikola(ora al Torino), passato all'Everton nell'estate del 2017 per 10,8 milioni di euro, e Nikola, ex attaccante di Milan, Roma e Fiorentina, ceduto nel 2009 al Blackburn per 7 milioni di euro.Tanti soldi per un ragazzo di 16 anni, che mezz'Europa considera un predestinato. Che, carta d'identità a parte, ragiona e si muove come un giocatore navigato.come dichiarato dal suo ex allenatore Roko Kurtović.Con un piede destro molto educato, come dimostra il gol da oltre 60 metri realizzato lo scorso anno contro l'Istria. Il suo presente si chiama Hajduk, con il quale ha esordito il 26 febbraio nel sentitissimo match contro la Dinamo Zagabria, trovando il primo gol ufficiale tre giorni dopo in Coppa di Croazia contro l'Osijek,, quando festeggerà 18 anni.Paragonato aVuskovic ha un fratello che gioca da difensore centrale nell'Amburgo, Mario, attualmente costretto a restare lontano dai campi di gioco. Lo scorso marzo è stato infatti squalificato fino al 16 novembre 2024 per essere risultato positivo all’Epo al termine di una partita di Bundesliga 2. In passato è stato corteggiato da Torino, Atalanta e Fiorentina.