L'inizio di stagione 2023/24 perè sicuramente di quelli da ricordarsi anche perché, a differenza di come ha iniziato l'anno solare post-Mondiale in Qatar, l'esterno olandese sta vivendo quasi un magic moment fatto di gol, asssit e giocate decisive sia con la nazionaleche con. E all'orizzonte c'è il derby di Milano contro unche ancora manca fra le sue vittime in carriera.3 partite, 1 gol e 1 assist con l'Inter risultando quasi sempre fra i migliori in campo, 3 assist e 1 rigore procurato nelle due vittorie dell'Olanda per 3-0 contro la Grecia e 2-1 contro l'Olanda risultando di fatto decisivo in entrambe le gare. Dumfries in particolare con la nazionale Oranje sta bruciando record su record: da inizio 2022 è entrato in 12 azioni da gol dell'Olanda (4 in più di qualsiasi altro compagno), ha raggiunto Arjen Robben per rigori procurati in questi ultimi 23 anni, ed è al pari di Dusan Tadic per la Serbia il calciatore con più assist all'attivo, ben 9, dal 2022 ad oggi.- Praticamentea livello offensivo pur cavalcando senza sosta a tutto campo anche in fase difensiva. Una partenza da sogno che riporterà alla Pinetina un Dumfries al 100% dal punto di vista emotivo già a partire da domani. Simone Inzaghi avrà 5 giorni di lavoro per provare a far cadere un grande taboo. Da quando è all'Inter, infatti,(se sarà della gara) sarà quello della decisiva consacrazione. È sulla fascia destra nerazzurra (mancando salvo sorprese anche Cuadrado) che come sempre si giocherà una delle sfide più importanti della stagione.