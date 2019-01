Carissimi blogger e lettori di VxL,siete pronti a scoprire cosa è accaduto nella settimana 14-20 gennaio, la terza dall'entrata in vigore del nuovo bando 2019?Cominciamo subito dando uno sguardo alla classifica mensile - valida per vincere alla fine del mese di gennaio il premio più ambito,, più la straordinaria occasione dipubblicato su calciomercato.com - che vedrà trionfare il blogger più meritevole con la media voto redazionale più alta; al momento nelle prime 4 posizioni abbiamo: i loro punteggi vanno da, dunque sfida apertissima per raggiungere il primo posto.Al quinto posto l'interista, a cui mancano però due articoli per entrare in classifica - N.B per far parte della classifica È NECESSARIO AVER SCRITTO ALMENO 4 PEZZI NEL MESE - pertanto, teoricamente, se Oozora scrivesse altri due pezzi mantenendo l'ottima media attuale, in un balzo potrebbe anche ritrovarsi primo... così come, settimo con una media altissima di 8.75 al quale mancano però 3 contributi. Insomma, la corsa è apertissima davvero a tutti, anche a chi si trova decimo, come l'amico rossonero Angelredblack, sempre molto letto e commentato dai blogger.E per chi non arriva a piazzarsi nelle prime posizioni durante il mese, ogni sette giorni assegniamo il nuovo, al quale partecipanotra questi la Redazione ne selezionerà 4 che verranno sottoposti all’attenzione di un giornalista di rilievo facente parte della Redazione di calciomercato.com, di volta in volta comunicato, il quale decreterà a suo giudizio il miglior componimento.Selezionare 4 articoli tra gli oltre 200 pubblicati è davvero un'impresa ardua; abbiamo optato per un pezzo breve ma ben scritto, che prende spunto da un divertente detto: 7.5 il nostro voto percon La donna dalle belle ciglia Altro articolo in gara è Al di là dei sogni di7.75 il voto per il contenuto espresso in modo molto originale e per la buona stesura.Il terzo articolo scelto è stato L'importanza di essere Arbitro! di7.5 il voto: interessantissime riflessioni espresse con un ardore che non può non arrivare al lettore.E infine un pezzo ironico e alquanto canzonatorio con protagonista la 'cara' tv pubblica: La grottesca ed anacronistica “Mamma RAI” del romanista7 il nostro voto.Siamo lieti di annunciarvi che a leggere i quattro componimenti dei nostri blogger e a premiare il terzo vincitore del nuovo trofeo è statogiornalista e, che certamente voi tutti conoscete. CLICCA QUI PER CONOSCERE IL VINCITORE DEL TROFEO DELLA CRITICA E IL TROFEO DEL MIGLIOR DEBUTTANTE.