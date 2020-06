La storia d'amore frae ilsembra essersi definitivamente conclusa: il giocatore nelle ultime ore è tornato sotto i riflettori per il duro scontro con la società. Nel dibattito si inserisce il blogger Marco Imbimbo, che su VivoPerLei prova a fare chiarezza su uno dei personaggi più discussi del calcio italiano: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87119​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.