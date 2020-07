La rivoluzione a centrocampo della, secondo molti tifosi, sarebbe completa solo con il ritorno in bianconero di, ed è una voce di mercato che ha sempre circolato periodicamente negli ultimi anni. Eppure il blogger Acta est fabula, con un articolo su VivoPerLei, si chiede: è davvero il francese quello che serve a? Ecco le sue riflessioni: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87540​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.