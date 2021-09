Il Milan è tra le tre squadre a punteggio pieno in Serie A (insieme a Roma e Napoli). Proprio come l'anno scorso, dove si è laureato campione d'inverno, salvo poi essere rimontato dall'Inter di Conte, è forse quella che ha più convinto in questo inizio di stagione. Il blogger Angelredblack esalta la squadra di mister Pioli nel seguente articolo: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/94759 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.