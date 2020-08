Da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo, dalle ambizioni Champions alla "sola" vittoria della Serie A. Così il blogger bianconero Federico Mangiagalli ha analizzato nel dettaglio quanto accaduto recentemente nel mondo Juve. Siete d'accordo con le sue valutazioni? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/da-gallina-da-spennare-a-nobile-decaduta-cambia-il-racconto​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.