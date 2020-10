Un romantico encomio alla città, alla popolazione e alla squadra di: è quanto scrive il blogger Arsenico17, spaziando dal sociale al calcistico, dai tratti psicologici ai capisaldi di mister. E se si considera che l'autore è un tifoso della Roma, alla luce dei rapporti non proprio idilliaci fra le due tifoserie, l'articolo assume un significato ancora più importante. Potete leggerlo qui: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/vi-spiego-napoli-i-napoletani-e-il-napoli-di-gattuso​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.