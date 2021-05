Due giorni dopo la disfatta col Milan, i tifosi dellae non solo si mettono alla ricerca delle cause di un tracollo che potrebbe perfino portare all'esclusione dalla prossima Champions League. Partecipa all'analisi collettiva anche il blogger Eddy Sierra, il quale ha parlato di. La pensate come lui? Ecco il suo articolo su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/il-fallimento-di-pirlo-e-agnelli​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.