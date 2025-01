Walker vicino al Milan: il Manchester City non lo convoca

Getty Images

e ilfa già a meno di lui: il trasferimento è ormai a un passo.Il difensore inglese classe 1990 sta per diventare un nuovo giocatore rossonero, gli accordi sono raggiunti e nel frattempo Pep Guardiola non conta su di lui per gli impegni dei Cityzens.- Walker infatti, match valido per la 22esima giornata di Premier League. L'ex Tottenham non è stato schierato titolare e non va in panchina, non convocato da Guardiola per questa gara.

- Il Milan ha già l'accordo da venerdì con Walker per un. I rossoneri, spinti dall'ideatore del colpo Zlatan Ibrahimovic, hanno poi trovato l'intesa con il Manchester City per un. La chiusura è attesa nelle prossime 24 ore con Walker che potrebbe arrivare in Italia martedì per le visite mediche di rito. E l'esclusione dalla partita con l'Ipswich Town conferma che l'operazione è ben indirizzata.