Wallace anticipa tutti, ma proprio tutti. Un piccolo primato per il brasiliano, come riporta Laziopage. La Lazio ha subito solo un gol contro il Genoa, Wallace è il calciatore che ha fatto il maggior numeri di anticipi nei principali campionati europei: ha una media di 4,5 anticipi a partita. La Lazio in serie A risulta la squadra che anticipa di più: 15,2 anticipi a gara che valgono il primato in Italia. Magari il difensore brasiliano non piacerà a tutti, ma in anticipo batte tutti.