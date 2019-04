#Inter, sul caso #Icardi torna a dire la sua #Cassano: "A fine stagione deve andar via, perchè non lo vogliono più. Ramires allo Jiangsu Suning è stato messo a correre intorno al campo per la questione del contratto". Risponde stizzita @wandaicardi27: "Mauro rimane!" #TikiTaka pic.twitter.com/KyumCeChUN — Tikitaka (@Tikitakacanale5) 28 aprile 2019

Durante TikiTaka su Canale 5 la moglie e agente dell'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato: "Non sapevo che Mauro avrebbe giocato titolare sabato sera contro la Juve, Spalletti non me lo dice perché non sono sua amica come Cassano. Mauro ha giocato per la squadra e mi è piacuto, secondo me ha fatto una bella partita facendo quello che gli viene chiesto.A questo puntoSuning al Jiangsu sta facendo correre intorno al campo Ramires da un anno e mezzo...".Wanda ha controreplicato: "Icardi ha segnato 140 gol, non vedo perché debba tagliare l'erba. Ma se glielo chiedono farebbe anche questo per l'Inter.