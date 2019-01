Vacanze hot per Wanda Nara e Mauro Icardi con il tema bianco che è dominante nel ritorno in Argentina della coppia più chiacchierata del nostro calcio. E la bionda e provocante showgirl e moglie della punta dell'Inter, fra un tentativo di riappacificazione con l'ex Maxi Lopez (presente alla serata per stare con i tre figli avuti da Wanda) e un brindisi con amici e parenti si è concessa un lungo giro sul toro meccanico. Domato, ovviamente, come mostra nei suoi video che vi riproponiamo nella nostra gallery.