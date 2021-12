Wanda Nara è atterrata in queste ore in Argentina insieme ai figli e alcuni dei giornalisti di LAM, il noto programma argentino che ha raccontato tutti i dettagli dell'affaire fra Icardi e la China Suarez, l'hanno intercettata per farle alcune domande sulla sua vita sentimentale.



IL COGNOME ICARDI - Wanda ha di recente cambiato il suo nome su instagram togliendo il cognome Icardi e tornando a chiamarsi soltanto Wanda Nara, ma la showgirl argentina ha spiegato: "L'ho fatto per la mia azienda di trucchi". E sulla rabbia di Zaira, la sorella, verso Maurito, ha detto: "​Va tutto bene, siamo una famiglia. Non è arrabbiata con nessuno".



LA CHINA SUAREZ - "​Parlo solo di me. Comunque ci sono tante ragazze che scrivono sui social ai calciatori. Scrivono anche a me in tanti. Ma io non scrivo a persone sposate, sono sposata e ho una famiglia". E alla domanda: "​Se ti passa accanto China Suarez, cosa fai?" La sua replica è stata con una battuta: "Sì, ora vado a cercarla a casa"