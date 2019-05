Una nuova foto destinata a lasciare il segno. Wanda Nara è ancora una volta la protagonista di un nuovo scatto social. La moglie e agente di Mauro Icardi ha postato una foto sul suo profilo instagram costretta in un body in latex nero accompagnato da un felino "La gatta nera".



Ma la vera gatta nera d'Italia è e resta irraggiungibile in quanto a bellezza. In tanti si ricorderanno del programma tv il Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno e in cui compariva una bellissima ragazza venezuelana che interpretava proprio il ruolo della gatta nera. Ainett Stephens ha rubato fin dalle prime puntate l'occhio degli spettatori per un fisico da urlo e anche oggi, con la tv italiana alle spalle e un figlio accanto a sé, Ainett resta irragiungibile per tutti. La vera gatta nera è lei. Ecco le sue foto