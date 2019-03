Dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara è tornata ad aggiornare sul caso di Mauro Icardi con l'Inter: "I like di Mauro (Icardi, ndr) ai post dei compagni per la festa dell’Inter? Non è un segnale: Mauro è contento della vittoria della squadra. Icardi-Dybala? Amici in Nazionale. L’abbiamo vista a casa, in famiglia tutti insieme. Dovevamo vincere, abbiamo vinto e siamo felicissimi. Non siamo andati allo stadio per evitare ogni tipo di polemica in una settimana particolare. Ma la società lo sapeva, parlo più con Marotta che con Mauro ormai, era assolutamente concordato. Questa settimana per noi interisti è molto importante e particolare. Quindi stasera preferisco stare zitta e non dire nulla. E’ stata una settimana positiva, sempre lo è quando si parla. Mauro vuole restare all’Inter, io lavoro solo per la pace. La scelta dell’avvocato Nicoletti scelto per parlare con Marotta? È più interista di tutti, non ho portato una persona a caso, ho portato un’interista come Mauro. So che tutti e due vogliono la pace".