Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l'inviato Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Wanda Nara. Motivazione: l’incertezza sul futuro del marito Mauro Icardi all’Inter. Staffelli, che intercetta la moglie e procuratrice di Icardi in una boutique di Milano, le chiede: "Ma si rinnova oppure no questo contratto?", e l'argentina risponde: "Si rinnova, si rinnova". Poi, alla domanda: "Ma Marotta vuole Icardi?", Wanda ribadisce: "Sì, certo. Non c’è nessuna distanza, va tutto bene".



Staffelli chiede a Wanda Nara anche della multa da 100.000 euro data dall’Inter al capitano per essersi presentato in ritardo al primo allenamento dopo le vacanze natalizie. La risposta: "Non c’è nessuna multa".



Per concludere, in merito alle dichiarazioni dell’ex marito Maxi Lopez, che sostiene di ricevere ancora chiamate dalla ex moglie quando Icardi è in ritiro, Nara nega: "Ti pare? Ti sembra normale?".