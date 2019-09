Che la tensione tra i due fosse palpabile lo si era intuito già dalla dura presa di posizione del conduttore di Tiki Taka poche ore dopo il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, ma ora emergono ulteriori dettagli sulla “guerra fredda” in atto tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Il noto telecronista di Mediaset e Dazn aveva chiesto l'allontanamento dalla sua trasmissione della soubrette argentina nel bel mezzo del polverone di mercato agitato dal marito, una soluzione respinta però con fermezza dai vertici del Biscione.



Il settimanale Chi svela altri particolari, riferendo come sia durante il programma che nei fuori onda l'ostilità manifestata dal giornalista nei confronti di Wanda sia ai massimi livelli: “Dopo aver messo nero su bianco di non volere la compagna di Icardi in studio e dopo aver sbattuto contro un ‘no’ secco, oggi il conduttore si ritrova a lavorare con lei. Nelle pause pubblicitarie il giornalista è intrattabile. Durante la puntata del 22 settembre sono addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo”. La stessa moglie e agente e di Icardi non aveva negato del tutto la gravità della situazione durante l'intervista concessa all'inviato di Striscia La Notizia che nei giorni scorsi le ha consegnato il Tapiro d'oro.