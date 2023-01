"Game over" e come potrebbe essere diversamente. Wanda Nara sconvolge e stravolge anche nella sua ultima vacanza in Uruguay. E no, non è il fatto che abbia guardato da lontano il gol di Mauro Icardi nel derby vinto dal Galatasaray o la mega villa affittata per i suoi 5 figli.



No, ancora una volta Wanda ha messo in mostra il suo fisico e stavolta c'è ben poco a coprirlo. Un topless di lato, con la mano sul seno e soltanto un micro perizoma nero. Per una foto che in poche ore ha già superato i 700mila like. Eccola nella nostra gallery.