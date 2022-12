L'uomo ideale di Wanda Nara? Ecco le sue 'richieste' pic.twitter.com/UdqXLVsd0R — IlGossip (@LInstaGossip) December 29, 2022

si considera ormai a tutti gli effetti l'ex moglie die attraverso il proprio profilo instagram in cui si è concessa in una sessione di Q&A"Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto. Il mio uomo? Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese.