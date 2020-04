Una giornata di sole da non lasciarsi scappare è stata quella che ieri ha vissuto Wanda Nara nella sua villa sul Lago di Como in cui sta trascorrendo la quarantena insieme ai figli e al compagno Mauro Icardi.



E la bella agente e showgirl non ha perso tempo e si è messa in mini-bikini stesa in giardino a perfezionare la propria tintarella. Immediata la foto per immortalare il momento da postare sui social con la conseguente pioggia di commenti fra cui quelli del suo Stylist che continua a stuzzicarla sulle sue generosissime forme: "È arrivata l'estate. Occhio che ti stanno spiando" e ancora in altri post: "Si mostrano le tette... anche io ho le mie foto hot".



Ecco le foto di Wanda nella nostra gallery...