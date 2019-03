Presente negli studi di Tiki Taka, Wanda Nara ha così parlato di Icardi dopo la sconfitta dell'Inter contro la Lazio: “Penso che Mauro sia pronto, ma dipende poi dalla scelta dell'allenatore. Se Mauro rifarebbe tutte le scelte? Dipende, se la situazione è vista da dentro o no, Mauro non lo abbiamo sentito ancora parlare. Lui si aspetta di giocare, vuole giocare. Una telecamera era in faccia tutta la partita, spingevano la squadra lui e mio figlio, come facevano dal divano di casa. Mauro ci tiene tanto ai suoi compagni, non è che deve dirlo ai suoi compagni o pubblicamente. Uno come Mauro è abituato a sentire tante cose intorno, si focalizza sul giocare lui, sul segnare, sull’aiutare l’Inter”.