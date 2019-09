Non è un gran momento per gli Icardi. Dopo Mauro, anche Wanda rischia di rimanere fuori dal progetto: quello di Tiki Taka, che vuol puntare più sul calcio giocato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Wanda sembra perdere centralità nello schema della trasmissione, forse vittima del suo ruolo ibrido di showgirl e moglie-agente. Wanda lo scorso anno ha portato alla trasmissione audience, interesse e una protagonista della storia che ha caratterizzato la seconda parte di stagione. Ma quest’anno con la causa intentata all’Inter si corre il rischio che la trasmissione diventi un palcoscenico personale nella querelle tra lei e il club.