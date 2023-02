Come si legge sul Corriere dello Sport, Wanda Nara rivela: "Sono stata contattata da una piattaforma, e mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale. I miei impegni attuali me lo impediscono, però continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione di Masterchef Argentina, e su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo".



