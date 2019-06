Demain en une de @lemaglequipe, une rencontre avec Wanda Nara, l’agent qui secoue le foot italien, et un reportage avec l’équipe de Jamaïque, petit poucet du Mondial féminin. A retrouver aussi:

Dalla storia con Maxi Lopez all’incontro con Mauro Icardi, tra passato, presente e futuro. Così l’agente dell’ex capitano nerazzurro ha parlato all’inserto del quotidiano francese che uscirà domani in edicola: “Avevo 26 anni quando ho divorziato ed ero in Sicilia, gli ultimi due bimbi erano ancora piccolissimi. Il divorzio è mal visto in Argentina, ma non esisteva più fiducia nei confronti di Maxi. Mauro è diventato un amico. Ci siamo confidati l’un l’altro. Siamo finiti insieme senza rendercene conto. Aveva sei anni meno di me, sembrava improbabile. Mi ha immediatamente detto che non voleva giocare con me ma che voleva una relazione seria. È un quarantenne in un corpo giovane”.. Dopo il liceo, ho studiato giurisprudenza e gestione aziendale e ho continuato a farlo durante le mie gravidanze. Quando l’agente di Maxi è venuto a casa, ho lasciato la stanza per non disturbare, ma poi mi ha chiesto un consiglio. Essendo la moglie di Mauro,Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli. E poi, la scelta finale resta di Mauro. Altri agenti difendono i loro assistiti in tv e che io sia consulente o meno, Mauro resta uno dei migliori attaccanti al mondo”.- “I padri o gli agenti fratelli spesso dicono cose incredibili, hanno un vocabolario diverso da quello di una madre o di una moglie. Io stessa mi sorprendo quando una donna parla di calcio, siamo noi stesse ad essere sessiste e come agente non mi aspetto un trattamento diverso perché altrimenti il mio ruolo perderebbe importanza. Mi attaccano perché è la cosa più semplice da fare, tutte le mie attività sono compatibili con quella di agente, il mio lavoro è lo stesso da quando sono piccola e ci sono sponsor che pagano perché io lo faccia, non ci vedo niente di sbagliato.- “La non chiamata di Mauro dall’Argentina il mio primo fallimento da agente?”.Ora servirà coraggio a lei che ha una missione, secondo quanto si legge su L’Equipe: