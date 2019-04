Wanda Nara è tornata a parlare del momento che sta vivendo Mauro Icardi. Intervenuta a Tiki Taka, la moglie e agente del bomber argentino ha dichiarato: "L'Atalanta è una squadra fortissima, che ha giocato un'ottima partita, è stato un buon risultato per entrambe le squadre. Sono stati giorni felici per noi in famiglia, dato che abbiamo visto Mauro tornare a fare quello che gli piace. Tornare con un gol e una partita così a Genova è stato speciale, una delle migliori prestazioni sue che io abbia mai visto​".