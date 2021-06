Finalmente vacanza per Wanda Nara e il marito, il calciatore del Psg Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter. Finita la stagione la coppia ha potuto lasciare Parigi e Milano, le città in cui si dividono durante l'anno, e sono volati in Africa, in Tanzania. Qui si sono regalati un safari, in una cornice magica, e un rilassante bagno in piscina.



Wanda ha ovviamente postato tutto sul proprio profilo Instagram, dove è sempre attivissima. Ai propri follower la showgirl ha regalato diversi scatti bollenti, alcuni da sola e altri con Icardi stesso. Nella nostra gallery tutte le FOTO di Wanda Nara!