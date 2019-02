Una fuga con tutta la famiglia, Mauro Icardi escluso, in quel di Dubai. Wanda Nara ha deciso di partire e di lasciare a Milano le polemiche che stanno attanagliando l'attaccante argentino e l'Inter. Wanda non ha perso tempo per celebrare su instagram la fuga, insieme a tutti e 5 i suoi figli,



A Milano, insieme a Maurito c'è il padre della punta arrivato dall'Argentina apposta per il suo compleanno celebrato qualche giorno fa. Tutto tranquillo? No, perché Wanda, fruttando la spiaggia di Dubai, ha voluto fare nuovamente scalpore, con due foto postate sia nelle stories che sul proprio profilo che mostrano, 'coperto' da un microkini, un fisico mozzafiato. Scherzo del destino: proprio in questi giorni a Dubai c'è anche Josipa, la moglie di Perisic...