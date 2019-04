I rumors di mercato non accennano a placarsi, ma Wanda Nara sta provando in ogni modo a placarli. Il futuro di Mauro Icardi secondo la bella moglie e agente dell'attaccante argentino è ancora all'Inter e a Milano più in generale. Lo aveva confermato ai microfoni di Verissimo e oggi, intercettata da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia, Wanda ha ribadito e rafforzato il concetto ricevendo dall'inviato il famoso Tapiro d'Oro



RESTIAMO A MILANO - "La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al cento per cento. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini. Il Tapiro? Questo è l’anno dei premi per me. Il Tapiro porta fortuna. Portane uno a Mauro".