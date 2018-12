Non ci sarà Alvaro Morata nel derby londinese tra Watford e Chelsea. Maurizio Sarri ha infatti deciso di mandare in tribuna l'attaccante spagnolo, preferendogli Hazard come falso nueve e portando in panchina Giroud. Una bocciatura che arriva dopo diversi giorni di allenamento per l'ex Juve e Real Madrid, che sembrava aver recuperato dai problemi al ginocchio delle scorse settimane.



IL MILAN SPERA - Un'esclusione che inevitabilmente può avere conseguenze anche sul mercato. Morata è finito nel mirino del Milan, che valutano il futuro di Gonzalo Higuain e potrebbero inserire lo spagnolo in una maxi operazione, che coinvolgerebbe anche la Juventus, titolare del cartellino del Pipita.