Watford e Newcestle sono pronti a contendersi l'esubero del Manchester United: Phil Jones. Come riporta il The Sun, le due squadre vorrebbero il calciatore in prestito, ma non sono le uniche interessate, infatti, sempre il giornale inglese riporta che ci sono molte squadre di Championship interessate. Il difensore centrale non gioca da gennaio 2020 in Premier ma Watford e Newcastle sono pronte rispolverarlo.