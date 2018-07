Secondo l'Observer, il Watford ha rifiutato un'offerta arrivata dall'Everton per Abdoulaye Doucouré. I Toffees infatti hanno messo sul tavolo ben 20 milioni di euro per l'ex centrocampista del Granada ma il Watford ha rimandato l'offerta al mittente e non è escluso un nuovo tentativo dell'Everton.