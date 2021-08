Secondo quanto riportato da The Athletic, il Watford avrebbe concluso le trattative con il Fenerbache per assicurarsi le prestazioni di Ozan Tufan. Il nazionale turco è stato individuato come il giusto rinforzo a centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Kukca, e dovrebbe unirsi ai nuovi compagni in prestito con diritto di riscatto una volta sistemati gli ultimi dettagli e le pratiche burocratiche.