Prendere la palla e partire. Più veloce che puoi, seminando gli avversari e saltando quelli che ti si presentano di fronte. Nei videogame moderni basta sfiorare con l'indice lo smartphone e il gioco è fatto, ma su un campo da calcio serve molto di più. Tecnica, velocità, potenza e resistenza: non è facile coprire 60 e più metri tenendosi la palla incollata al piede. Ci è riuscito Gervinho, c'era riuscito Weah. E, proprio dopo il gol dell'attaccante del Parma, la Classifica di CM della settimana è dedicata ai 10 coast to coast della Serie A.



QUELLO DI WEAH - Quello di Weah rappresenta il coast to coast: palla dalla sua area, palla nell'altra area; calcio d'angolo per gli avversari, gol della tua squadra; una situazione di potenziale pericolo trasformata in una di goduria permanente. Già, perché anni dopo, ogni volta che qualcuno parte dalla propria metà campo, viene scomodato sempre il Lion King del Milan.



DA ADRIANO A HOLEBAS - Non solo il fuoriclasse liberiano, però. Perché c'è pure quello brasiliano, l'Imperatore Adriano, che "diventando verde" stregò San Siro e piegò l'Udinese; quello italiano col codino, Roby Baggio, che stese il Napoli; quello argentino, Carlos Tevez, che esaltò lo Juventus Stadium. E anche quello greco. Sì, perché in classifica c'è anche Holebas contro l'Inter. Correre, tenere la palla, portarla dall'altra parte e fare gol. Semplice? Sì, con lo smartphone...



@AngeTaglieri88