George Weah torna in campo! L'ex attaccante del Milan (51 anni) ha giocato 80 minuti nell'amichevole tra la sua Liberia e la Nigeria a Monrovia, capitale del Paese di cui è diventato presidente lo scorso gennaio. La nazionale ha ritirato la sua maglia numero 14.



Per la cronaca la Nigeria ha vinto 2-1 grazie ai gol degli attaccanti Henry Onyekuru (Galatasaray) e Simi Nwankwo (Crotone) prima del rigore allo scadere per i padroni di casa segnato da di Kpah Sherman.