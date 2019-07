Questo weekend nella capitale si terranno leorganizzato dain collaborazione con. L’evento in questione si svolgerà all’interno dela partire dalle 15 diper le finali di Rainbow Six Siege e finirà nella giornatacon la finalissima di League of Legends.A questo giro ad entrambe le competizioni hanno partecipato alcune tra le migliori squadre esportive italiane, riuscendo a portare in campo per tutta la durata della competizione delle partite di alto livello, migliorando in questo modo anche quest’anno l’intrattenimento offerto agli spettatori, tifosi ed appassionati di questi due grossi titoli competitivi.Le finali saranno disputate tra il team degliprimi classificati durante lo split regolare, e quello dei, campioni in carica per quanto riguarda League of Legends. Invece per lo sparatutto di Ubisoft, si andranno a contendere il titolocontro iche riescono a sottrarre per un soffio lo spot ai Samsung Morning Stars.Per partecipare all’evento bisognerà premunirsi di biglietto e, nel caso di Rainbow Six Siege,. Durante le due giornate verranno distribuiti gadget relativi ai due titoli esportivi e delle skin di League of Legends offerte da Riot Games che sarannoQuesta stagione competitiva è stata molto importante per il panorama esportivo italiano, in quanto sono entrate in campo grosse realtà comeche sono diventate partner ufficiali di PG Esports e di alcune squadre competitive presenti nel suolo nazionale. Queste nuove collaborazioni fanno ben sperare per il futuro dell’esport in italia, in quanto ad una recente conferenza stampa, proprio Adidas ha affermato di avere dei piani per il futuro competitivo italiano.Per altri approfondimenti su League of Legends e il mondo degli eSports, vi rimandiamo su Manaskill.com