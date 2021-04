Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, ora a capo della Global Football Development della Fifa, parla a Living Football: "Vogliamo contribuire a rendere il gioco più spettacolare, più veloce e più piacevole da guardare, e anche da giocare. È lo sport più popolare al mondo in questo momento, ma stare fermi sarebbe un male".



IL FUORIGIOCO - "Ho molte idee e naturalmente dobbiamo controllarle e sperimentarle per poi arrivare a delle conclusioni. Una di queste è quella di cambiare un po’ la regola del fuorigioco. In caso di incertezza l’arbitro (tradizionalmente) dà il beneficio del dubbio all’attaccante. Con il VAR il beneficio del dubbio scompare a causa della precisione del VAR che va sempre un po’ contro l’attaccante. Abbiamo visto molte situazioni frustranti a causa di questo particolare".