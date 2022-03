Il fallo di Sanchez su Fabinho che è costato al cileno l'espulsione ieri sera contro il Liverpool - e probabilmente all'Inter la qualificazione - ha destato molte polemiche anche in Inghilterra. Le leggende della Premier League, dopo la partita, si sono espresse a favore dell'attaccante nerazzurro.



PARERI ILLUSTRI - "Non ha il tempo di tirare dietro la gamba", dice Peter Schmeichel, ex portiere dello United. Henry e Wenger, allenatore e stella degli Invincibili dell'Arsenal, addirittura accusano Fabinho di simulazione: "Ha imbrogliato", ha detto l'ex tecnico. "Se l’arbitro avesse giocato a calcio, non sarebbe stata ammonizione", aggiunge Titì. E anche una leggenda del Liverpool stesso, Jamie Carragher, si schiera contro i Reds: "Probabilmente è solo un fallo e anche questo è discutibile".