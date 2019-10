Intervistato da BeIn Sports, l'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger commenta la situazione di Paul Pogba, corteggiato in estate da Juventus e Real Madrid ma bloccato dal Manchester United: "Prima di tutto, penso che dall'inizio della stagione Pogba non sia mai stato completamente in forma dal punto di vista fisico a causa di infortuni. Non sembra totalmente sicuro fisicamente ed è il tipo di giocatore che ha una grande potenza fisica, deve essere perfetto da un punto di vista atletico. Poi, quando un giocatore vuole andarsene e tu glielo impedisci, sai che devi attraversare un lungo processo per ricostruire una relazione. E la prima cosa a risentirne sono le prestazioni. Personalmente, penso si comporti in questo modo perché sa che ora il Man United non è una squadra che permettere di lottare per il titolo. E, con la partenza che gli è stata impedita, penso che le due cose combinate offuschino le sue prestazioni".