Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, spiega perché non è tornato ad allenare a Mundo Deportivo: "Ho rifiutato tante offerte per problemi di salute nella mia famiglia, non potevo e non volevo accettarle. Mi mancano le partite sotto la pioggia glaciale di Stoke o Bolton, mi manca il contatto con le persone, mi manca la pressione. Mi piace essere in Giappone, ma non escludo nulla".