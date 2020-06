L'Inter e il Liverpool possono continuare a sperare? La firma fra il Chelsea e l'attaccante del Lipsia, Timo Werner è slittata per colpa del coronavirus. Approdando in Inghilterra, infatti, l'attaccante dovrebbe osservare una quarantena di 14 giorni e con il campionato tedesco ancora in corso, non si muoverà verso Londra prima del termine della stagione. Uno slittamento che, però, non dovrebbe pregiudicare l'accordo già trovato fra le parti.