West Ham, Antonio operato per una frattura a un arto inferiore

Arrivano novità per. L'attaccante inglese naturalizzato giamaicano è stato, rimediata nello spaventoso incidente avuto a bordo della sua automobile, una Ferrari.Lo rende noto ilcon una nota sui propri canali ufficiali:"Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura dell'arto inferiore a seguito di un incidente stradale sabato pomeriggio.Michail continuerà ad essere monitorato in ospedale nei prossimi giorni.Tutti nel Club augurano a Michail una pronta guarigione e desiderano esprimere la propria sincera gratitudine alla famiglia del calcio in generale per l'enorme sostegno dimostrato dopo la notizia di ieri, oltre ad estendere un sentito ringraziamento ai servizi di emergenza e ai primi soccorritori che hanno assistito Michail subito dopo l'incidente e l'equipe medica che continua ad aiutarlo nel suo recupero.





West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon.



Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU — West Ham United (@WestHam) December 8, 2024

Il Club fornirà ulteriori aggiornamenti quando opportuno.